Yozgat Ardahan Kaç Kilometre?

Yozgat Ardahan arası yaklaşık olarak 883 Kilometre mesafededir.

Yozgat Ardahan Arası Kaç Saat?

Yozgat Ardahan arası yolculuk yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 8 saat 36 dakika sürmektedir. Ancak yol durumu, trafik yoğunluğu ve seçilen güzergâh bu süreyi etkileyebilir.

Yozgat Ardahan Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Yozgat Ardahan arası otobüsle ortalama 12 saat 33 dk sürer. Bu süre, trafik yoğunluğu, mola sayısı ve güzergaha göre değişebilir.

Yozgat Ardahan Arası Yakıt Hesaplama

Yozgat ile Ardahan arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 883 Kilometrelik Yozgat Ardahan mesafesi için 57,4 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 2.939 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 53,0 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 2.837 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 68.9 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 1.774 ₺ olacaktır.