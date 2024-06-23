Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğunda Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde trafik yer yer akıcı yoğun seyrediyor.

Memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen sürücülerin bölgeden geçişleri sürüyor.

Otoyolun Bolu kesimi İstanbul istikametinde Gerede, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Çaydurt, Yumrukaya ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde zaman zaman trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun her iki yönünde ise trafik normal seyrinde ilerliyor.

Otoyolun Düzce kesimi İstanbul istikametinde Üçköprü, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri arasında akıcı yoğunluk görülüyor. Gümüşova rampaları ve Yongalık köyü mevkisinde zaman zaman araç yoğunluğu artıyor.

HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli çıkışı ve viyadükler kısmı İstanbul istikametinde trafik yer yer akıcı yoğun seyrediyor.

Düzce kesimi İstanbul istikametinde de Üçköprü, Kaynaşlı, Düzce ve Gölyaka gişeleri arasında akıcı yoğunluk görülüyor.

Otoyolun Gümüşova rampaları, Yongalık köyü ve Yeşilyayla mevkilerinde de zaman zaman araç yoğunluğu artıyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise trafik normal seyrinde ilerliyor.

Otoyolun Düzce kesimi İstanbul istikametinde Sinirci köyü, Gölyaka kavşağı, Gümüşova rampaları, Yongalık köyü ve Yeşilyayla mevkilerinde araç yoğunluğu artıyor. Kaynaşlı gişeleri ile Düzce gişeleri arasında akıcı yoğunluk sürüyor.

D-100 kara yolunun Düzce kesimi İstanbul istikametinde Öztürkler ve Olimpiyat kavşakları ile Mergiç mevkilerinde de araçlar yavaş ilerliyor.

TRAFİK NORMAL SEYRİNDE

Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının Sakarya ile Kocaeli kesimlerinde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

Kocaeli'de D-100 kara yolunda da trafik normal seyrederken, D-605 kara yolunun Kandıra istikametinde sahillere gitmek isteyenler yer yer yoğunluğa neden oluyor.

TATİLCİLER DÖNÜŞ YOLUNDA YOĞUNLUK OLUŞTURUYOR

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğunda Tekirdağ-İstanbul yolunda akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Bayram tatilinin ardından dönüşe geçen sürücüler nedeniyle Tekirdağ-İstanbul yolunda hareketlilik yaşanıyor.

Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar zaman zaman yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

KİLİT KAVŞAK BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Bayramın ardından memleketlerinden dönüşe geçen sürücüler nedeniyle Yozgat dahil 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de hareketlilik yaşanıyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar zaman zaman yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun yarın da sürmesi bekleniyor.

Muğla'da tatilcilerin dönüşü nedeniyle kara yollarında yoğunluk oluştu

Muğla ve ilçelerinde, Kurban Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye'nin farklı illerinden bayram tatili için Muğla ve ilçelerini tercih edenler, öğle saatlerinden itibaren dönüş yolculuğuna başladı.

Tatilini Bodrum ilçesinde geçirenler dönüş yolunda Kıbrıs Şehitleri Caddesi başta olmak üzere Konacık, Torba ve Güvercinlik mahalleleri istikametinde zaman zaman araç kuyruğu oluşturdu.

Polis ekipleri de Bodrum Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde uygulama yaptı.

Ekipler, sürücüler ve yolcuları, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Öte yandan yoğunluk dron ile havadan da görüntülendi.

Ula ilçesi girişinde de araç yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Kurban Bayramı tatilinden dönen tatilciler, Antalya-Fethiye-Burdur kara yolu ile Ankara ve diğer illeri bağlayan yollarda akıcı trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Kurban Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil için memleketlerine veya tatil beldelerine gidenlerin dönüş yolculuğu başladı.

Özellikle Antalya-Burdur ve Fethiye-Burdur yolunda sabah saatlerinde başlayan yoğunluk devam ediyor. Burdur'dan geçen kara yolunun Isparta, Afyonkarahisar, Ankara ve İstanbul bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Dönüş yolunda olan yolcuların ve sürücülerin güvenliği için kent genelinde alınan tedbirler ve denetimler sürüyor. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimlerinin yanı sıra Karayolları 134. Şubesi Şefliği ekipleri de Burdur'daki akıcı yoğun trafiği zaman zaman havadan görüntüleyerek yollarda olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığını kontrol ediyor.