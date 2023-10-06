İstanbul başta olmak üzere Yozgat, Ankara, Kırıkkale ile Sivas'ın da aralarında bulunduğu 81 ilde, hisseli tapuya sahip mirasçılara büyük kolaylık sağlayacak yeni tapu düzenlemeleri gündemde.

Miras kalan payların kardeşlere devredilebilmesi için noter tasdikli sözleşme zorunluluğu kaldırıldı. Daha önce, kardeşler arasında yazılı bir sözleşme imzalanması gerekiyordu. Bu önemli değişiklikle birlikte miras paylarının kardeşlere devri hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilecek, mirasçılar ek zaman kaybı yaşamadan işlemlerini tamamlayabilecekler.

Hisseli tapu sahipleri, satışla ilgili sorunların çözümü için yeni alternatifler arayışına devam ediyor. Hissedarlar arasında satış, artık daha kolay bir şekilde ortak bir karara bağlanabilecek. Yeni düzenlemeler, bu prosedürü daha erişilebilir hale getirdi.

Bu önemli değişiklikle birlikte Yozgat'ta bulunan mirasçılar paylarını daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde devredebilecekler. Yerel halk, bu olumlu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor. Mirasçılar, tapu işlemlerindeki karmaşık prosedürleri azaltabilir ve boşa harcanan zamanı minimum seviyeye indirebilirler. Bu yeni düzenlemeler, mirasçılar için büyük bir kolaylık ve pratiklik sağlıyor.