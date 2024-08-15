Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Yozgat il dışına en fazla göçü Ankara’ya verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından ‘Adrese Dayalı Nüfus Sistemi’ (ADNKS) veri tabanı sonuçlarına göre, 2023 yılında Yozgat’ın aldığı göç 29 bin 124 kişi olurken, 22 bin 387 kişi de diğer illere göç etti. Net göç 6 bin 737 kişi, net göç hızı ise binde 16,1 oldu.

Yozgat, en fazla göçü 5 bin 964 kişi ile Ankara’ya verdi. Bu ili sırasıyla bin 888 kişi ile İstanbul ve bin 837 kişi ile Kayseri takip etti. Yozgat’tan en az göç alan iller ise sırasıyla 28 kişi ile Bilecik, 29 kişi ile Ardahan ve 33 kişi ile Bayburt oldu.

Yozgat’ın en fazla göç aldığı il ise 8 bin 88 kişi ile Ankara olurken, sırasıyla 3 bin 655 kişi ile Kayseri ve 3 bin 56 kişi ile İstanbul izledi. Yozgat’ın en az göç aldığı iller ise sırasıyla 20 kişi ile Bilecik, 27 kişi ile Kilis ve 29 kişi ile Ardahan oldu.