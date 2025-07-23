Karaca, doğaya, ormanlara ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirterek, kampanya kapsamında hazırlanan afişlerle vatandaşların orman yangınlarına karşı bilinçlendirilmesinin ve erken müdahalenin öneminin vurgulanmasının hedeflendiğini söyledi.

Kampanyanın Yozgat Tarım Politikaları Başkanı Mustafa Lekesiz ile birlikte yürütüldüğünü ifade eden Karaca, “Doğamıza sahip çıkmak bir vatandaşlık görevidir. Ormanlarımız geleceğimizdir. Bir kıvılcım binlerce canı yakmasın” dedi.

Karaca, vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunarak, köy sakinlerine orman yangınlarını önlemeye yönelik on temel öneriyi şu şekilde sıraladı: “Tarla temizliği için anız yakmayalım, rüzgarla birlikte kontrol edilemez yangınlar çıkabilir. Ormanlık alanda sigara içmeyelim, izmarit atmayalım. Kuru yaprak ve otlar anında tutuşabilir. Cam şişe ve çöpleri doğaya atmayalım, cam mercek etkisiyle yangın çıkarabilir. Orman kenarındaki elektrik direkleri ve hatlarını gözle kontrol edelim, kıvılcım çıkaran hatları muhtarlıklara bildiriniz. Ormanda ateş yakmayalım, yasak orman alanlarında piknik yapmayalım. Yangın ihtimali gördüğümüzde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni hemen arayalım. Tarım araçlarının egzoz ve motor kısımlarını sık kontrol edelim, kıvılcım çıkarabilir. Yangın tüpü veya su dolu bidonlar bulunduralım. Yangın anında paniğe kapılmadan yerel ekiplere yardımcı olalım.”

Karaca, elektrik direkleri altında oluşabilecek kıvılcım, kısa devre veya kopan tellerin de yangına neden olabileceğini belirterek, vatandaşların bu durumları mutlaka bildirmesi gerektiğini vurguladı.