Yozgat’ta yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte motosiklet kullanımında belirgin bir artış yaşanıyor. Ancak bu artış, kimi sürücülerin trafik kurallarını ciddi şekilde ihlal etmesine ve güvenliği tehlikeye atmasına neden oluyor.

Şehir merkezinde, kask takmayan ve aşırı hız yapan motosiklet sürücüleri hem kendi canlarını hem de yayaların güvenliğini tehlikeye atıyor. Her gün yollarda meydana gelen kazaların çoğunluğu, kural ihlali, aşırı hız ve dikkatsizlikten kaynaklanıyor. Bu durum, özellikle nisan ayından itibaren motosiklet ve bisiklet kazalarında ciddi bir artışı beraberinde getiriyor.

Yozgat Otomobilciler ve Şoförler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, konuyla ilgili olarak genç sürücülere yönelik uyarılarda bulundu.

Başkan Bakıcı, sürücülerin trafik kurallarına uymaları gerektiğini vurgulayarak, kask takmayan, plakasız araç kullanan ve aşırı gürültü yapan sürücülerin trafik güvenliğini tehlikeye attıklarını belirtti.

Özellikle motosiklet ve bisiklet sürücülerinin yanı sıra diğer araç sürücülerinin de trafikteki hataları nedeniyle kazaların yaşandığına dikkat çeken Bakıcı, yayaların ve bisikletçilerin haklarının göz ardı edilmemesi gerektiğini savundu. Bu bağlamda, Bakıcı trafik eğitimlerinin artırılması ve okullarda trafik derslerinin çoğaltılmasının önemini vurguladı.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin motosikletlere yönelik denetimlerini yoğunlaştırdığı da belirtiliyor. Ancak, trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için sadece denetimlerin yeterli olmadığı, sürücülerin de trafik kurallarına tam anlamıyla uyması gerektiği ifade ediliyor.

Son olarak, Bakıcı, sürücülere saygı ve hoşgörü çağrısında bulunarak, halkı rahatsız edecek şekilde egzoz sesi çıkarmamaları konusunda da uyarılarda bulundu.