Yozgat Alanya Kaç Kilometre?

Yozgat Alanya arası yaklaşık olarak 704 Kilometre mesafededir.

Yozgat Alanya Arası Kaç Saat?

Yozgat Alanya arası yolculuk yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 7 saat 5 dakika sürmektedir.

Yozgat Alanya Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Yozgat Alanya arasını otobüsle gitmek, ekonomik ve yaygın bir ulaşım tercihidir. Yozgat Çekerek Alanya Antalya arası otobüsle ortalama 15 saat 45 dk sürer. Bu süre, trafik yoğunluğu, mola sayısı ve güzergaha göre değişebilir.

Yozgat Alanya Arası Yakıt Hesaplama

Yozgat Alanya arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir. Bu sayfada bu güzergah için yakıt tüketimi ve maliyeti ile ilgili detayları bulacaksınız.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 704 Kilometrelik Yozgat Alanya mesafesi için 45,8 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 2.343 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 42,2 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 2.262 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 54.9 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 1.415 ₺ olacaktır.