Yozgat il ve ilçelerinin 2023 yılına ait nüfus verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Peki, Akdağmadeni’nin 2023 nüfusu ne kadar? Detaylar haberimizde...

TÜİK’in yayınladığı verilere göre, Akdağmadeni ilçesinin nüfusu 2023 yılında 40 bin 842 olarak kaydedildi. Bu, ilçede son yıllarda yaşanan nüfus düşüşünün devam ettiğini gösteriyor.

Geçmiş yıllara bakıldığında, Akdağmadeni’nin nüfusu 2019 yılında 42 bin 621 idi. Ancak, 2020 yılında bu sayı 42 bin 407’ye geriledi. 2021 yılında ise düşüş sürerek nüfus 41 bin 902 oldu. 2022 yılında ise Akdağmadeni’nin nüfusu 41 bin 577’ye düştü. 2023 yılında da nüfus azalmaya devam etti ve 40 bin 842’ye geriledi.

Bu veriler, Akdağmadeni’nin nüfusundaki istikrarlı düşüş trendini gözler önüne seriyor. İlçedeki nüfus azalışının sebepleri ve olası etkileri ise merak konusu.