AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanlığı’nda beklenen görev değişimi gerçekleşti. İl Başkanı, Genel Merkez’deki yeni görevi nedeniyle istifa etti.

AK Parti’de bir süredir konuşulan İl Kadın Kolları Başkanlığı’ndaki görev değişikliği gerçekleşti. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yaşar, Genel Merkez Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanlığı’nda görevlendirilmesi nedeniyle görevinden istifa etti.

Yaklaşık üç yıldır İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten Yaşar, yaptığı açıklamada, 2022 yılından bu yana bu görevi sürdürdüğünü hatırlattı.

Yeni dönemde Genel Merkez Kadın Kolları bünyesindeki Seçim İşleri Başkanlığı’nda görev alacağını ifade eden Yaşar, bugüne kadar görevini en iyi şekilde yerine getirmek için canla başla çalıştığını dile getirdi.