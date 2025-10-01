Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Yozgat Şehir Hastanesi’nde tedavi gören yaşlıları ziyaret ederek, onlarla bir araya geldi.

Ziyarette, Kadın Konukevi’nde kalan misafirler tarafından hazırlanan el emeği, göz nuru çiçekler yaşlılara takdim edildi.

İl Müdürü Topal, hediyeleri yaşlılara verirken, onların moral ve motivasyonlarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Topal, ziyaret sırasında büyüklerin hal ve hatırlarını sorarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşlılarla sohbet eden Topal, günlerini tebrik ederek hasbihal etti ve sağlıklarına dikkat etmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Topal, yaşlıların toplumun önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Büyüklerimiz bizlere hayat tecrübelerini aktaran, sevgiyi ve sabrı öğreten değerli kişilerimizdir. Dünya Yaşlılar Günü, onlara duyduğumuz saygıyı ve sevgiyi göstermek için bir fırsattır” dedi.