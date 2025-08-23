Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğün tarafından düzenlenen düğün töreninde farkındalık etkinliği düzenlendi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanları, bir mahalle düğününe katılarak hem evlenen çifte mutluluklarını iletti hem de 2025 yılının "Aile Yılı" olması dolayısıyla farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Düğün sırasında gelin ve damadın mutluluğunu paylaşan İl Müdürlüğü personeli, çifte ve davetlilere tebriklerini iletti. Etkinlik, hem yeni evli çifte destek hem de toplumsal farkındalık için bir vesile olarak değerlendirildi.

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında hazırlanan broşürler, düğüne katılan davetlilere dağıtıldı. Yetkililer, aile kurumunun güçlendirilmesi ve toplumda bilinç oluşturulması için benzeri etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.