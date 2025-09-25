Yozgat İl Özel İdaresi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde yapılacak tadilat için ihaleye çıkıyor. Çalışmalar kapsamında ünite sayısı 25’ten 40’a çıkarılacak.

İhale 10 Ekim’de Yapılacak

Yozgat İli Merkez İlçesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Tadilat Yapım İşi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek. Teklifler yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhale, 10 Ekim 2025 saat 10.00’da Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası’nda yapılacak.

Çalışmalar 120 Gün Sürecek

Projede mevcut 25 ünitenin sayısı 40’a çıkarılacak. Tadilat işleri, Erdoğan Akdağ Mahallesi’nde bulunan Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde yürütülecek. İşin süresi, yer tesliminden itibaren 120 takvim günü olarak belirlendi.

Yüklenici firma, sözleşmenin imzalanmasının ardından 20 gün içinde işe başlayacak.

İhaleye Katılım Şartları

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

Teklifler, anahtar teslimi götürü bedel esasına göre verilecek.

İstekliler, teklif ettikleri bedelin en az yüzde 3’ü oranında geçici teminat sunacak.

Konsorsiyum olarak ihaleye katılım kabul edilmeyecek.

Elektronik eksiltme yapılmayacak.

Belgeler EKAP Üzerinden Alınacak

İhale dokümanları, Kamu İhale Kurumu’nun EKAP sistemi üzerinden görülebilecek ve indirilebilecek. Teklifler e-imza ile hazırlanarak ihale tarihine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.