Yozgat İl Müftülüğü tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 'Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes' seferberliği kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamda İl Müftülüğü Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çam fidanları toprakla buluştu.
Programa İl Müftü Yardımcıları Mustafa Balcıoğlu ve Akif Karabulut, şube müdürleri, din görevlileri, Bölge Yatılı Kur’an Kursu, İmran Hafızlık Kız Kur'an Kursu ve Bilal Şahin Hafızlık Kursu öğrencileri katıldı.Kaynak: Hakan Demirbaş