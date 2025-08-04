Şifalı termal sularıyla dünya çapında dikkat çeken Gazlıgöl, Hüdai Kaplıcaları ve Ömer Kaplıcaları gibi çok fazla tarihi kaplıcaya da kapılarını açan Afyonkarahisar, zengin yöresel mutfağı ve turizm çeşitliliğiyle Türkiye'nin en hızlı gelişen turistik şehirlerinden biri olarak yer alır.

Yozgat-Afyon Arası Özel Araçla Kaç Km?

Yozgat ile Afyon arası 484 km’dir.

Yozgat-Afyon Arası Özel Araçla Kaç Saat?

Ortalama olarak 5 saat 26 dakika sürmektedir.

Yozgat-Afyon Arası Otobüsle Kaç Saat?

Ortalama olarak otobüs ile yolculuk 6 saat 30 dakika sürmektedir.

Yozgat-Afyon Arası Otobüs Bileti Ne Kadar?

Fiyat aralığı 1.099 TL ila 1.200 TL arasındadır.