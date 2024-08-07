Yozgatlı Milli Yüzücü Rahmi Ersoy, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Rektör ve aynı zamanda Türkiye Triatlon Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Evren Yaşar, 13 yaşında geçirdiği trafik kazasında sağ kolunu kaybeden milli yüzücü Rahmi Ersoy’un engelleri kulaç atarak aştığını söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Triatlon Türkiye Kupası Yarışlarında da önemli bir başarı elde eden milli yüzücü Rahmi Ersoy’un azmi ve başarısı ile çevresine örnek olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Hayata tek kolu ile tutunan ve katıldığı yarışmalarda önemli başarılar elde eden Paralimpik yüzmede milli takım sporcusu Rahmi Ersoy’u tebrik ediyor, bundan sonraki müsabakalarında başarılarının devamını diliyorum” dedi.