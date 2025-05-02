Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Ziyarette İl Müdürü Arif Topal’dan bilgi alan Vali Özkan, binanın sunduğu hizmet alanları ve sosyal donatılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yeni hizmet binasında sosyal hizmet merkezi, aile danışmanlığı birimleri ve şiddet önleme merkezi gibi önemli birimler bulunuyor. Yapı, aynı zamanda çocuk oyun alanları, aile ihtiyaç odaları, konferans salonu ve yemekhane gibi çeşitli sosyal donatılarla donatıldı.

Binada özellikle çocuklara yönelik olarak tasarlanan oyun parkı, miniklerin güvenli ve keyifli zaman geçirebilecekleri bir ortam sunuyor. Ailelere özel hazırlanan ihtiyaç odaları da vatandaşların daha konforlu bir hizmet almasına olanak tanıyor.

Vali Özkan, yaptığı açıklamada, yeni hizmet binasının hem fiziki olanakları hem de sunduğu hizmet çeşitliliğiyle Yozgat’ta sosyal hizmetlerin kalitesini artıracağını belirtti.

Yatırımın Yozgat’a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Özkan, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize ve katkı sunan herkese şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.