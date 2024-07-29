Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Soruşturma Şube Müdürü Erden Şahin, dolandırıcıların yapay zeka ile ünlü kişilerin videolarını değiştirerek yatırım vaadiyle insanları kandırdığını açıkladı. Şahin Türkiye genelinde Yozgat dahil 81 ilde siber suçlarla mücadele şube müdürlükleri bulunduğunu belirtti.

YAPAY ZEKA İLE SAHTE VİDEOLAR

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Soruşturma Şube Müdürü Erden Şahin, dolandırıcıların ünlü televizyon programcıları ve siyasetçilerin röportajlarını yapay zeka ile değiştirip sahte videolar hazırladığını belirtti. Bu sahte videolar, yatırım fırsatları ve kazanç vaatleri sunarak insanları dolandırmak amacıyla kullanılıyor.

KOVİD-19 İLE ARTAN SİBER SUÇLAR

Şahin, Kovid-19 salgını sırasında internet kullanımının yoğunlaşmasıyla siber suçların arttığını ifade etti. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin artması, dolandırıcıların dikkatini çekmiş ve farklı suç türleri ortaya çıkmıştır.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Türkiye genelinde 81 ilde siber suçlarla mücadele şube müdürlükleri bulunduğunu ve bu müdürlüklerin 7/24 aktif çalıştığını belirten Şahin, ödeme ve bilişim suçları, yasa dışı bahis, çocuk istismarı ve suç gelirleriyle mücadele gibi dört ana başlık altında çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

DOLANDIRICILIK TAKTİKLERİ

Dolandırıcılar, ünlü kişilerin konuşmalarını yapay zeka ile manipüle ederek sahte videolar oluşturuyor. Bu videolar, güven veren kişiler gibi gösterilip vatandaşları para yatırmaya teşvik ediyor. Vatandaşların güvenini kazanmak için başlangıçta küçük miktarlar geri ödeniyor, ancak daha büyük meblağlar istendiğinde iletişim kesiliyor ve dolandırıcılık gerçekleşiyor.

ÖNLEMLER VE UYARILAR

Şahin, vatandaşların kişisel bilgilerini internet ortamında gizlemeleri, tanımadıkları kişilerden gelen mesajlara dikkat etmemeleri ve cihazlarını lisanslı antivirüs yazılımları ile korumaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca iki faktörlü doğrulama kullanımı da önerildi.

SİBERAY TAKİBİ

Şahin, vatandaşların yeni suç türleri ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi almak için "Siberay" sosyal medya platformlarını takip etmelerini önerdi. İnternet ortamında mağduriyet yaşayan vatandaşların ise en yakın kolluk birimine, siber suçlar birimine veya Cumhuriyet başsavcılıklarına başvurmaları gerektiğini belirtti.