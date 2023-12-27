Türkiye genelinde okur-yazarlık oranları, ortalama yaşam süresi, kişi başına düşen milli gelir gibi kriterler üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2021 ve 2022 verileri dikkate alınarak belirlenen yaşam kalitesi en düşük 5 il belli oldu. Bu kapsamlı analizde, belirli kriterler üzerindeki zayıf performanslarıyla öne çıkan iller, Türkiye genelindeki diğer bölgelere kıyasla dezavantajlı bir konumda bulunuyor.

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Analizde dikkate alınan kategoriler ve yaşam kalitesi en düşük olan 5 il şu şekilde sıralanmaktadır:

Okur-Yazar Oranı En Düşük 5 İl

Yüksekokul/Fakülte Mezunu Oranı En Düşük 5 İl

Ortalama Yaşam Süresi En Düşük 5 İl

Evlilik Yaşı En Düşük 5 İl

Kişi Başına Düşen Milli Gelir En Düşük 5 İl

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Akraba Evliliği En Yüksek 5 İl

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Bu veriler, Türkiye'deki yaşam kalitesi açısından dikkat çeken bölgeleri belirlemekte ve bu illerdeki potansiyel sosyoekonomik sorunlara ışık tutmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi