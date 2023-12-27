Türkiye genelinde okur-yazarlık oranları, ortalama yaşam süresi, kişi başına düşen milli gelir gibi kriterler üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2021 ve 2022 verileri dikkate alınarak belirlenen yaşam kalitesi en düşük 5 il belli oldu. Bu kapsamlı analizde, belirli kriterler üzerindeki zayıf performanslarıyla öne çıkan iller, Türkiye genelindeki diğer bölgelere kıyasla dezavantajlı bir konumda bulunuyor.
Analizde dikkate alınan kategoriler ve yaşam kalitesi en düşük olan 5 il şu şekilde sıralanmaktadır:
Okur-Yazar Oranı En Düşük 5 İl
Yüksekokul/Fakülte Mezunu Oranı En Düşük 5 İl
Ortalama Yaşam Süresi En Düşük 5 İl
Evlilik Yaşı En Düşük 5 İl
Kişi Başına Düşen Milli Gelir En Düşük 5 İl
Akraba Evliliği En Yüksek 5 İl
Bu veriler, Türkiye'deki yaşam kalitesi açısından dikkat çeken bölgeleri belirlemekte ve bu illerdeki potansiyel sosyoekonomik sorunlara ışık tutmaktadır.Kaynak: Haber Merkezi