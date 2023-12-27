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Türkiye genelinde okur-yazarlık oranları, ortalama yaşam süresi, kişi başına düşen milli gelir gibi kriterler üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2021 ve 2022 verileri dikkate alınarak belirlenen yaşam kalitesi en düşük 5 il belli oldu. Bu kapsamlı analizde, belirli kriterler üzerindeki zayıf performanslarıyla öne çıkan iller, Türkiye genelindeki diğer bölgelere kıyasla dezavantajlı bir konumda bulunuyor.

Analizde dikkate alınan kategoriler ve yaşam kalitesi en düşük olan 5 il şu şekilde sıralanmaktadır:

Okur-Yazar Oranı En Düşük 5 İl

Yüksekokul/Fakülte Mezunu Oranı En Düşük 5 İl

Ortalama Yaşam Süresi En Düşük 5 İl

Evlilik Yaşı En Düşük 5 İl

Kişi Başına Düşen Milli Gelir En Düşük 5 İl

Akraba Evliliği En Yüksek 5 İl

Bu veriler, Türkiye'deki yaşam kalitesi açısından dikkat çeken bölgeleri belirlemekte ve bu illerdeki potansiyel sosyoekonomik sorunlara ışık tutmaktadır.