Ekmek ve simide zam geldi! 1 Ağustos itibarıyla zamlı fiyat geçerli
Ekmek ve simide zam geldi! 1 Ağustos itibarıyla zamlı fiyat geçerli
İçeriği Görüntüle

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.

Türkiye'de hava sıcaklıklarının Avrupa'nın birçok bölgesinden daha yüksek seyrettiği bu dönemde, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 19 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

Yerköy 40 Dereceyi Gördü2

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 46,9 derece olarak kayıtlara geçti. Bunu 46 dereceyle Mardin'in Nusaybin ilçesi ve 45,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesi izledi.

Yerköy 40 Dereceyi Gördü

Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği iller şöyle:

İL/İLÇE

SICAKLIK (C°)

Adıyaman, Kahta

43,9

Ankara, Kalecik

40

Batman, Kozluk

45,1

Çorum, Kargı

40,9

Diyarbakır, Sur

45

Elazığ, Palu

41,3

Erzincan, Merkez

42,2

Gaziantep, Karkamış

44

Gümüşhane, Merkez

40

Iğdır, Aralık

40,1

Kırıkkale, Delice

40

Kilis, Elbeyli

40,2

Malatya, Doğanyol

42,4

Mardin, Nusaybin

46

Siirt, Kurtalan

46,9

Şanlıurfa, Ceylanpınar

45,2

Şırnak, Cizre

45,7

Tunceli, Merkez

40,3

Yozgat, Yerköy

40,9

Kaynak: AA