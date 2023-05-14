Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde Yozgat, il genelinde bin 299 sandıkta oy kullandı. 300 bin 811 kayıtlı seçmenin bulunduğu Yozgat’ta yaklaşık yüzde 86 oranında katılım gerçekleşti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti 1’inci sıra adayı Abdulkadir Akgül ve 2’nci sıra adayı Süleyman Şahan, İYİ Parti 1’inci sıra adayı Lütfullah Kayalar ve MHP 1’inci sıra adayı İbrahim Ethem Sedef Yozgat Milletvekili olarak belirlendi.

Son verilere göre AK Parti yaklaşık yüzde 44, İYİ Parti yaklaşık yüzde 24, MHP yaklaşık yüzde 23,5, Yeniden Refah Partisi yaklaşık yüzde 5, Büyük Birlik Partisi ise yaklaşık yüzde 2 oy aldı.

ERDOĞAN YOZGAT’TA ÖNDE

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise kesinleşmeyen son verilere göre, Yozgatlı seçmenler, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a yaklaşık yüzde 72 oy verirken, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaklaşık yüzde 22, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan’a ise yaklaşık yüzde 6 oy verdi.

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