Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından açıklanan verilere göre, 31 Ağustos itibarıyla Türkiye’de bulunan esnaf iş yeri sayısı 2 milyon 546 bin 938 olarak kayıtlara geçti.

TESK verilerine göre toplam esnaf sayısı da belirlendi. Buna göre ülkemizdeki toplam esnaf sayısı 2 milyon 287 bin 3 olarak güncellendi.

Açıklanan bu verilere göre Türkiye’de esnaf/nüfus oranı da açıklanan veriler arasında yer aldı. Türkiye’nin esnaf nüfus/esnaf oranı ise yüzde 2,67 oldu.

Yozgat’ta Kaç Esnaf Var?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından açıklanan verilere göre, Yozgat’ta 16 bin 173 esnaf bulunuyor.

Bu verilere göre Yozgat’taki esnaf işyeri sayısı ise 17 bin 659 olarak açıklandı.

Yozgat’ta ki esnaf/nüfus oranı ise yüzde 3,91 oldu. Yozgat’ın bu oranı ile Denizli ve Antalya’nın ardından Türkiye’nin en fazla esnafı bulunan illeri arasında 14’üncü sırada yer aldı.