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Yozgat merkez Şeyh Osman Mahallesi’nde bulunan 100. Yıl Sanayi Sitesi'ndeki çöp yığınları ortalığa yayılırken, çöplerin alınmaması sanayi esnafının canına tak etti.

Oto tamir ve servislerinin yanı sıra, mobilya, cam, hırdavat, elektrik, oto lastik, yedek parça, metal, mermer, granit, ahşap ve PVC doğrama gibi birçok sektörde hizmet veren onlarca firmanın hizmet verdiği 100. Yıl Sanayi Sitesi'ne gidenler, yol kenarına bırakılan çöp öbekleriyle karşılaşıyor.

ESNAF BELEDİYEYE BAŞVURDU AMA…

Yozgat Belediyesi’nden sanayi sitesinin temizlenmesini talep eden sanayi esnafının bu talebi karşılık bulmayınca, esnaf çareyi iş yerlerinde biriken çöpleri yol kenarına bırakmakta buldu.

100. Yıl Sanayi Sitesi esnafı, Yozgat Belediyesi’nden çöp konteynırı talep ettiklerini fakat bu taleplerine cevap alamadıklarını, uzun zamandır sanayinin temizliği için belediyenin bir çalışma yapmadığını dile getirdiler.

Çareyi iş yerlerinde biriken çöpleri yol kenarına bırakmakta bulan sanayi esnafı, Yozgat Belediyesi’nin çöpleri toplayıp, 100. Yıl Sanayi Sitesi’ni temizleyeceği günü bekliyor.

HER GÜN BİNLERCE ZİYARETÇİ GELİYOR!

Onlarca işletmenin bulunduğu 100. Yıl Sanayi Sitesi esnafı, araç tamiri ve yedek parça için her gün yüzlerce aracın sanayi sitesini ziyaret ettiğini ve ziyaretçilerin çöp öbekleri görüntüsünün yanı sıra kokudan da rahatsız olduklarını belirtiyor.

100. Yıl Sanayi Sitesi’ndeki çöp birikintileri, aynı zamanda insan sağlığı için tehdit oluşturuyor.

“YOZGAT’TA BELEDİYE YOK MU?”

Her gün yüzlerce araç sahibinin periyodik muayene için çevre illerden ve ilçelerden 100. Yıl Sanayi Sitesi’nde bulunan araç muayene istasyonuna geldiğini söyleyen sanayi esnafı, Yozgat dışından gelen ziyaretçilerin yol kenarında gördükleri çöp öbeklerine hayretle baktıklarını söylediler.

Dışardan gelen ziyaretçilerden sıklıkla “Yozgat’ta belediye yok mu?” gibi sorulara maruz kaldıklarını dile getiren sanayi esnafı, kaderine terk edilen 100. Yıl Sanayi Sitesi’ne yetkililerin sahip çıkmasını bekliyor. (Mustafa Babayiğit)