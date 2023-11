HÜKÜM ÖZETİ



DOSYA NO : 2023/246 Esas

KARAR NO : 2023/571

C.SAV.ESAS NO : 2023/239

SANIK : ABDURRAHMAN JABER KHALAF KHALAF, JABER ve RUWEYDA oğlu, 09/10/2001 KİRKUK doğumlu, , , mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no: nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Kadına Karşı Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 2022

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 86/2-3-a-b cümle

VERİLEN CEZA MİKTARI : 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8)

KARAR TARİHİ : 16/05/2023

Kardeşe Karşı Basit Yaralama suçundan TCK 86/2-3-a-b madde ve cümleleri gereğince 3.360 TL adli para cezası ile cezalandırılarak CMK'nın 231. Maddesi uyarınca hükmün açıklanması geri bırakılmasına karar verilen ABDURRAHMAN JABER KHALAF KHALAF tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.