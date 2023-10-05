Yozgat ASKF Genel Sekreteri Hakan Çeliksoy "2023–2024 Futbol sezonunda Yozgat il merkezi ile birlikte 14 ilçemizden 21 takımın katılımıyla bölgenin en yoğun maç trafiği yaşanacak Yozgat 1. Amatör Ligimiz ve amatör takımlarımıza ekonomik destek sağlamak, ligimize daha rekabetçi bir ortama taşımak ve amatör sporun yaygınlaştırılmasına öncülük etmek amacıyla sponsor arıyoruz” dedi.

Genel Sekreter Çeliksoy yaptığı açıklamada, “İlimizde düzenlenecek olan 1. Amatör Lig, 2. Amatör Lig ve alt ligler olan U–11, U–12, U–13, U–14, U–15, U–16, U–17 ve U–18 liglerine ayni ve nakdi yardım yapabilecek ve liglere ayrı ayrı veya hepsine isim vermek isteyen kurum, kuruluş ve firmaları Yozgat amatör sporuna ekonomik destek için sponsorluğa davet ediyoruz. Yapılacak sponsor anlaşmaları ile kulüplerimiz liglerdeki mücadelelerini daha rahat bir ortamda sürdürecek, kulüplerin de daha fazla sporcu bulundurmaları sağlanmış olacak. Ayrıca düzenlediğimiz liglere daha fazla sayıda kulüp ve daha fazla sporcu katılımı sağlanacaktır. Sponsorluk konusunda istekli olan kurum, kuruluş ve firmaların Yozgat ASKF'ye başvurmaları önemle duyurulur. Öte yandan 0505 514 46 78 ve 0532 380 13 66 numaralı telefonlardan her türlü bilgiyi edinebilirler" ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)