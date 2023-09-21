Ankara'da 27-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan "Yozgat Tanıtım Günleri," Yozgat'ın ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılma fırsatı sunacak. Bu önemli etkinlik, Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Koç tarafından hemşehrileri ve Başkent'te yaşayanları katılmaya davet etti. Koç, etkinliğin 27-28-29-30 Ekim tarihlerinde düzenleneceğini vurgulayarak, gurbet ile sıla arasında güçlü bir bağ kuracaklarını ifade ediyor. "Yozgat Tanıtım Günleri"ni zengin içerikle ve büyük katılımla gerçekleştirme hedeflerini belirtiyor.

Koç ayrıca Yozgat'ın güzelliklerle dolu olduğunu hatırlatarak, bu etkinlik aracılığıyla şehrin güzelliklerini ve lezzetlerini dünyaya tanıtarak birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmeyi amaçladıklarını söylüyor.

Koç'un eklediklerine göre, etkinlik Yozgat'ın tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini, lezzetlerini ve vatansever insanlarının duygusal zenginliğini dünya çapında yansıtmak için bir platform sunacak. Bu anlamlı etkinlik, il merkezinden ilçelere, beldelere ve hatta en küçük köylere kadar Yozgat'ın tüm potansiyelini temsil edecek. Devlet büyükleri, bürokratlar, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da etkinliği destekleyerek katkı sağlayacaklar.

Yozgat Tanıtım Günleri için yoğun bir hazırlık süreci geçirildi ve bu eşsiz etkinlik, Yozgat'ın zengin kültürel mirası ve lezzetlerini tanıtarak şehrin tanıtımına büyük bir destek olacak ve aynı zamanda Yozgatlılar arasındaki dayanışmayı güçlendirecektir. (Haber Merkezi)