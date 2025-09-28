YouTube Premium kendisini geliştirerek yenilenmeye devam ediyor. Yapılan son düzenlemelerin devreye girmesi ile beraber YouTube Premium için yeni bir dönem de başlamış oldu. YouTube Premium kullanıcılara reklamsız bir deneyim sunuyordu. Artık ise çok daha fazlası YouTube Premium kullanıcıları için mümkün oldu.

Hızlı Video Oynatma Özelliği

YouTube Premium yeni özelliklerinin başında videoları daha hızlı oynatma imkanı sağlanması oldu. 4 kata kadar daha hızlı oynatma seçeneği kullanıcılara sunuldu. Bu özellik Anroid, iOS ve Web uygulamasından kullanılabiliyor.

Daha Yüksek Ses Kalitesi

YouTube Premium kapsamında daha yüksek kalitede ses deneyimi de yaşanmaya başlandı. Ses kalitesinin yükselmesi ile beraber özellikle müzik kısmında bir adım öteye geçilmiş oldu.

Yeni Özellik: İleri Atla

Gelen yeni özellik ile beraber “ileri atla” butonu da aktif oldu. Artık kullanıcılar videoların en çok ilgi gören kısımlarına “ileri atla” butonunu kullanarak atlayabilecekler.

Video Oynatma Platformu: YouTube

Bunların yanında çok sayıda değişiklik yapıldı. YouTube Premium üyeleri için açılan bu özelliklerle beraber YouTube platformu daha kullanışlı hale geldi. Dünyanın en büyük video oynatma platformu bu alanda ağırlığını uzun bir süre devam ettirecek gibi görünüyor.

Uzun bir süredir kullanıcıları YouTube Premium'a yönlendiren platform tam performans alamıyordu. Bu yeni özelliklerle beraber YouTube Premium için üye sayısında da bir artış olması bekleniyor.