Son dönemlerde sıkça gündeme gelen isimlerden biri olan Yossi Kohen hakkında pek çok bilgi merak ediliyor. Peki, Yossi Kohen kimdir? Yaşı ve kökeni nedir? İşte Yossi Kohen'in hayatına dair detaylar.

Yossi Kohen, 2016-2021 yılları arasında İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatı Mossad'ın genel direktörlüğünü üstlenmiştir. İsrail'in güvenlik ve istihbarat alanında önemli bir figür olarak tanınan Kohen, bu görevde ülkesinin güvenliği için stratejik kararlar almış ve çeşitli operasyonlara liderlik etmiştir.

Kohen, Kudüs'te dindar bir Yahudi ailesinde dünyaya gelmiştir. Katamon bölgesinde büyüyen Kohen'in babası Aryeh, Kudüs'ün Mea Shearim mahallesinde köklü bir aileye mensup olup, Bank Mizrahi'de üst düzey bir pozisyonda çalışmış ve Irgun gazisi olarak bilinir. Annesi Mina ise öğretmen ve okul müdürü olup, Batı Şeria'nın Hebron bölgesine dayanan bir kökene sahiptir.

Yossi Kohen’in yaşamı ve kariyeri, İsrail'in ulusal güvenlik stratejilerinin şekillendirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Detaylı biyografisi ve geçmişi hakkında daha fazla bilgi için haberimizi takip etmeye devam edin.