Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aile üyelerine ait mezar taşlarının olduğu iddia edilmişti. Bunun ardından da Yossi İmamoğlu’nun kim olduğu merak edilerek araştırılmaya başlandı.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aile üyelerine ait mezar taşlarının olduğu iddia edilmişti. Fotoğraftaki mezar taşında, İbranice semboller ve Davut yıldızıyla birlikte "Yossi İmamoğlu" isminin yer aldığı öne sürülmüştü. Ancak teyit.org tarafından yapılan araştırmalar, bu iddianın doğru olmadığını ortaya koydu.

Orijinal fotoğraf üzerinde yapılan tersine arama, görselin aslında dört yıl önce Reddit adlı platformda paylaşıldığını gösterdi. Reddit'teki fotoğrafın üzerinde "Yossi İmamoğlu" değil, "Muharrem Yeğin Eşi Linda Kaden Yeğin" isminin yer aldığı belirlenmiş. Ayrıca, fotoğrafın tamamında bir Müslüman mezarının da bulunduğu gözlemleniyor. Reddit paylaşımında, Mersin'deki mezarlıkta Yahudi, Müslüman ve Hristiyan mezarlarının barış içinde bir arada bulunduğu ifade ediliyor.

Mersin'deki mezarlık hakkında yapılan aramalarda, 2018 yılında Yeni Şafak'ta yayımlanan bir haber, mezarlığın Hristiyan, Müslüman ve Musevi mezarlarının hoşgörü içinde bir arada yer aldığına dikkat çekiyor. Ayrıca, bu mezarlıkların kentteki dönemin sosyal yapısını yansıttığı belirtilmiş.

Mezar taşlarının üzerindeki isimler üzerinde yapılan daha detaylı araştırmalarda, Yeğin ailesinin Mersin'de yaşamış olduğu ortaya çıktı. 1941 tarihli Yeni Mersin gazetesinde, Muharrem ve Linda Yeğin'in Türk Hava Kurumu'na nişan yüzüğü bağışında bulunduğu bilgisi yer alıyor. Ayrıca, 1939 tarihli gazetede Muharrem Yeğin'in Bahçe ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmen aday listesinde yer aldığı bilgisi bulunuyor.

Ekrem İmamoğlu hakkında daha önce de benzer iddialar gündeme gelmişti. Teyit ekibi, bu tür iddiaların doğruluğunu daha önce de araştırmıştı. Türkiye'de şu anda yaklaşık 17 bin Musevi vatandaş bulunuyor; bu rakam 1927 yılında 81 bin olarak kaydedilmişti.

Orijinal fotoğrafta "Yossi İmamoğlu" ismi bulunmamakta, isim sonradan eklenmiştir. Mezarlıkta yer alan isimler Mersin'de yaşamış Musevi vatandaşlara aittir.