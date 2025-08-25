Yorucu bir iş gününden sonra hiçbir şey yapma isteği gelmiyor halsiz kalıyorsanız sebepleri bu olabilir. Araştırmacılar normalden daha yorgun hissetmenize çok sevilen beş gıdanın neden olabileceğini söylüyor.

Uzmanlar Uyarıyor

Amerikalı araştırmacılara göre kan basıncını düzenlemekte rol oynayan bir molekül olan tiraminin yüksek seviyelerde olması, gün içinde aşırı yorgun hissetme riskinizi artırabilir.

Bu noktada tiramin açısından zengin beş gıda çeşidine dikkat etmeniz gerekiyor.

İşte dikkat etmeniz gereken 5 gıda türü şunlar;

Çedar, feta, parmesan ve brie gibi yaşlandırılmış peynirler,

Salam, sucuk, pastırma, pepperoni gibi işlenmiş etler,

Maya özütünden yapılan sürülebilir ürünler,

Turşu ya da tuzla kurutulmuş gıdalar,

Aşırı olgunlaşmış meyveler (muz, avokado ve kurutulmuş meyveler),

Lancet eBioMedicine dergisinde yayınlanan çalışma, gün içi aşırı yorgunluk hissinin beslenmede yapılabilecek basit değişikliklerle düzeltilebileceğini gösteriyor.

Araştırmalar devam ediyor

Araştırmacılar şimdi klinik denemelere geçmeyi planlıyor. Özellikle omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin beslenme yoluyla alınmasının gün içi aşırı yorgunluk riskini düşürüp düşürmeyeceği araştırılacak.