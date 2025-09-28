Tokat’ta cadde üzerinde yürüdüğü anda yorgun merminin isabet etmesinin ardından yere yığılan şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Erenler Mahallesi Erenler Parkı yakınlarında gerçekleşti. İddiaya göre, M.A. cadde üzerinde yürüdüğü esnada aniden yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.A.’nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede cadde üzerinde mermi kovanı aradı. İlk değerlendirmelere göre M.A.’nın yorgun mermi sebebiyle yaralanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.