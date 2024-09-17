Kabayel, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2018 yılından itibaren öğretmen atamalarında Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına dayalı objektif bir değerlendirme sistemi uyguladığını ve bu sayede mülakatın atamalardaki etkisinin yüzde 0 olduğunu söyledi.

Başkan Kabayel, yaptığı açıklamada, son yönetmelik değişikliği ile mülakatın etkisinin yüzde 50'ye indirildiği bilgisinin kamuoyunda yer aldığını ifade etti.

Kabayel, "Beş yıldır sorunsuz işleyen bir sistemin gerekçesiz şekilde bozulması, büyük tepkilere neden oldu. Atamaların gecikmesi yargı sürecine bağlanarak, sorumluluk Bakanlıktan uzaklaştırılmaya çalışılıyor" dedi.

Uzmanların, 20 bin öğretmen adayının hak kaybına uğramaması için mülakat puanlarının KPSS puanına uygun şekilde verilmesi gerektiğini savunduğunu belirten Kabayel, aksi takdirde öğretmenlerin göreve başlamalarının 2025'e kadar uzayabileceği uyarısında bulundu.

Kabayel, "Türkiye'de iktidar değişmemiş olmasına rağmen, eğitimde böylesine önemli bir konuda yapılan ani değişiklikler, 22 yıllık iktidar deneyimini göz ardı eden bir adım olarak değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.