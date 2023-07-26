Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu, 2023 Yılı 15. Toplantısını 25 Temmuz 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdi. Toplantıda, resmi ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemler, basın çalışanlarına yönelik borç para ve yapılacak yardımlar ile diğer idari konular görüşülerek karara bağlandı.

Resmi ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemlerin görüşülmesi neticesinde; Kastamonu’da yayımlanan bir gazete ile Konya’da yayımlanan 2 gazetenin Sayfa Düzeni Şartını, Hakkâri ve Antalya’da yayımlanan birer gazetenin Asgari Kadro Şartını, Erzincan’da yayımlanan bir gazetenin Defter Tutma, Asgari Kadro ve Asgari Fiili Satış Şartlarını, Tekirdağ’da bulunan bir internet haber sitesinin ise İçerik Şartını ihlal etmesi sebebiyle, 195 sayılı Kanun’un 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, Kastamonu ve Konya’da yayımlanan gazetelere 1’er gün, Hakkâri ve Antalya’da yayımlanan gazetelere 3’er gün, Erzincan’da yayımlanan gazeteye 5 gün ve Tekirdağ’da bulunan internet haber sitesine ise 3 gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.

BORÇ PARA VE YARDIMLAR

Basın İlan Kurumu, basının desteklenmesine yönelik faaliyetleri kapsamında, Kurumun Teşkiline Dair 195 sayılı Kanun’un 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliği ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararının ilgili hükümleri uyarınca, basında fikren ve bedenen çalışanlara faizsiz borç para vermekte ve yardıma muhtaç basın mensupları ile vefat edenlerin ihtiyaç sahibi ailelerine de maddi yardımlar yapmaktadır.

Bu kapsamda resmi ilan yayımlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 35 kişinin borç talepleri kabul edilerek; deprem bölgesindeki illerden başvuran 12 basın mensubunun her birine 12 bin lira, diğer illerden başvuran 23 basın mensubunun her birine de 6 bin lira faizsiz ve 6,12,18,24 ay geri ödemeli toplam 282 bin lira borç para yardımı yapılmasına karar verildi. Haber Merkezi