Yonca Şahinbaş’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Yonca Şahinbaş kimdir? İşte detaylar…

YONCA ŞAHİNBAŞ KİMDİR?

Yonca Şahinbaş, 6 Temmuz 1972'de İstanbul'da doğmuş, tiyatro, sinema, dizi oyunculuğu ve seslendirme sanatında kendini kanıtlamış çok yönlü bir sanatçıdır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1994 yılında mezun olan Şahinbaş, sanatçı Mahmut Cevher'in kızıdır. Eğitim sürecinde Devlet Tiyatrolarında oyunculuk yaparak profesyonel kariyerine adım atmıştır.

Sanat kariyerine 1991 yılında seslendirme çalışmalarıyla başlayan Yonca Şahinbaş, bu alanda birçok projede yer alarak başarısını kanıtlamıştır. Devlet Tiyatroları'ndaki oyunculuk deneyimi ve Bakırköy Belediyesi Tiyatroları'ndaki görevleri, onun sahne üzerindeki yetkinliğini ve profesyonelliğini göstermektedir. Aynı zamanda, sahne tasarımcılığı ve sunuculuk gibi alanlarda da yeteneklerini sergilemiştir.

Yonca Şahinbaş, sinema ve dizi filmlerinde canlandırdığı çeşitli karakterlerle geniş bir hayran kitlesine sahiptir. Oyunculuk kariyerinde, izleyiciler tarafından beğenilen birçok projede başarılı performanslar sergilemiştir.

Kişisel yaşamında, sahne tasarımcısı Tevfik Ali Yenel ile evliliğinden Ali Deniz adında bir oğlu bulunan Yonca Şahinbaş, 10 Ocak 2015 tarihinde oyuncu Koray Şahinbaş ile ikinci evliliğini gerçekleştirmiştir.

Yonca Şahinbaş, hem sahne hem de ekran performanslarıyla Türk sanat dünyasında önemli bir konumda olmaya devam etmektedir.