Yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki Gaffar Karaman, hafif ticari aracın çarpmasının ardından hayatını kaybetti
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 18.45 civarlarında Doğanşehir ilçesi Esentepe Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen A.B. (30) idaresindeki 02 ABR 531 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Gaffar Karaman’a (57) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Karaman hayatını kaybetti. Karaman’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Araç sürücüsü gözaltına alınarak, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.