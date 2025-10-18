Karaman’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki 27 P 2314 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden önüne çıkan M.G. isimli kadına çarptı.

Meydana gelen kazada yola savrulan kadın yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.