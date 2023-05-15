Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Halk Eğitim Merkezi önü ve Cumhuriyet İlkokulu altından devam eden Seyrantepe Mahallesi 81. sokaktaki stabilize yolu yeniden düzenlediklerin ifade etti.

Başkan Yalçın yaptığı açıklamada; “Öğrencilerimizin ve velilerin yoğun kullandığı yol ekiplerimiz tarafından yenileniyor. Ayrıca doğalgaz çalışmaları nedeniyle yıpranan 82.sokakta başlatılan yol yenileme çalışmalarımızda tamamlandı. İlçemizin önemli ana arterlerinden biri olan İbrahimağa ve Seyrantepe mahallelerini birbirine bağlayan orman yolu caddesinde başlattığımız yenileme çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Kısa süre içerisinde tamamlanacak bordür çalışması sonrasında asfalt serimine başlayacağız” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir