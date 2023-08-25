Hayata geçirdiği birbirinden önemli yatırım ve projelerle Boğazlıyan’ın daha modern bir görünümüne kavuşmasına katkı yapan belediye, ilçenin birçok noktasındaki altyapı çalışmalarıyla vatandaşın yaşam standartlarını yükseltiyor.

Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinin dört bir tarafında yolların konforuna artırmanın yanında sürücülerin de güvenliğini önceleyen projeleri planlı ve programlı bir biçimde hayata geçiriyor.

Bütün çaba ve gayretlerin vatandaşların daha rahat ve güvenilir ulaşım imkanı sunmak olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “İlçemizin her anlamda imarı için mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda ilçemizin altyapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz. İlçemize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla özverili bir şekilde çalışan ekiplerimiz, yaz boyunca ana arterler başta olmak üzere ilçemizin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda bulunan yollarda yenileme ile asfalt kaplama çalışmaları yapıyor. Tüm bu gayreti ve çabayı hemşehrilerimizin yaşam kalitesini ve konforunu arttırmak için ortaya koyuyoruz. Yapılan planlı ve programlı çalışmalarla sezon başında belirlenen hedeflerin de üzerine çıkılacaktır" dedi.

“DAHA MODERN BİR BOĞAZLIYAN İÇİN”

Başkan Coşar, “Ekiplerimiz yoğun mesai harcayarak hızlı ve etkin bir şekilde yol yapım ve onarım çalışmalarını yürütüyor. Programa alınan yolları zamanında tamamlayarak vatandaşların günlük hayatını en az etkileyecek şekilde çalışıyoruz. Halkımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve şehrimizin daha modern bir görünüme kavuşmasını sağlamak için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Trafik güvenliğini ön planda tutarak, yol ve kaldırım düzenlemelerimizi gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu. Yasin Nazım Kayhan