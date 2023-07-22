Belde de ulaşımda sıkıntı yaşanan yollardan bir tanesi olan Yamaç pınarı Bağlarbaşı mahallesi çıkışında bulunan yokuş tamamen kaldırılarak yol seviyesi ile eşit hale getirildi.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Oğuz Ünal, “Yamaç pınarını da Bağlarbaşı mahallesi çıkışı Kamil karanın oradan çıkış yokuşunu tamamen kaldırılarak kilit parke çalışmalarımız yol seviyesinde bağlanarak vatandaşlarımızın ulaşımı tehlikesiz kolay olarak sağlandı. Kalan kısımlarda ise çalışmalar yoğun bir şekilde personellerimizle devam ediyor” şeklinde konuştu. Haber Merkezi