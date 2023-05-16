Birçok merkez okul arasından sıyrılarak büyük bir başarıya imza atan Hisarbey ve Azapbaşlı köy okullarının bizleri gururlandırdığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş Hisarbey Ortaokulunu Fen Bilimleri Öğretmeni Saniye Erdem ve Azapbaşlı Şehit Hasan Basri Kayaaltı Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Davut Erdal ile öğrencileri tebrik ediyorum dedi. Alpaslan Demir