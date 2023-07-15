Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih heyecanı yaşayan öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tercih Danışmanlığı" hizmeti sunuluyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan tercihlerle gençler, kendilerine en uygun liseyi seçme imkanı buluyor.

4 Haziran’da yapılan LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri tercih heyecanı sardı. Gençlerin eğitim ve öğretim hayatında hedeflerine ulaşması için birçok çalışma yürüten Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, tercih döneminde de öğrencileri yalnız bırakmadı.

Aileleriyle birlikte tercih danışma merkezlerine gelen öğrenciler, burada rehber öğretmenler ile birebir görüşerek, en iyi liseyi seçebilmek için destek alıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş’ta bu sürede öğrencileri ve danışanları yanlık bırakmayarak okulları ziyaret ediyor. Ziyaret kapsamında Yoldaş, Kayapınar İstiklal Ortaokulunu ziyarette bulundu.

Yoldaş, “İlçemizde ikamet eden öğrencilerimiz için çeşitli eğitim hizmetleri vermekteyiz. Bu doğrultuda bu yıl LGS ve YKS öğrencilerimizin eğitim sürecini tamamladık. Amacımız öğrencilerimizin iyi liselere gitmesi. Tercih sürecinin sonunda istedikleri liseye yerleşemeyen öğrencilerimizin yapılacak nakil sürecinde yanında olacağız. Tercih sürecimiz 19 Temmuz’a kadar devam edecek. Bu sürecin sonunda öğrencilerimizin hayallerine ulaşacağına inanıyoruz” dedi. Haber Merkezi