Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Sarıkaya köyünde yoldan çıkan minibüs takla attı. Kazada 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolunda Erzincan istikametine gitmekte olan İ.D. idaresindeki 34 KJ 538 plakalı Volkswagen marka minibüs, Sarıkaya köyü yakınlarında yoldan çıkarak takla attı.

Kazada araçta bulunan 13 kişi yaralanırken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri ve Koyulhisar'daki hastanelere nakledildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.