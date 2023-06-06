Akdağmadeni’nde hac ibadetini yerine getirecek olan ilk hacı kafilesinin, kutsal topraklara ulaşmak için yolculuğu başladı.

Akdağmadeni Merkezi Haseki Camii'nde sabah namazı sonrasında yapılan uğurlama programına Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın da katıldı.

Düzenlenen uğurlama programında önce Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından İlçe Müftüsü Abdullah Çolak, hacı adaylarına bir konuşma gerçekleştirerek haccın önemini anlatıp hacı adaylarını tebrik etti.

Duygusal anların da yaşandığı uğurlama programında hacı adaylarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Yalçın, bir açıklamada bulundu.

Yalçın açıklamasında, “Akdağmadeni'nde 53 vatandaşımızdan oluşan 2023 yılının ilk Hac Kafilesini Merkez Haseki Camii'nden uğurluyoruz. Hepsine hayırlı yolculuklar diliyorum. Sabırla Hacca gitmeyi bekleyen tüm vatandaşlarımıza da bir an önce nasip olmasını temenni ediyorum. Yolculuğunuz mübarek olsun. Rabbim hac ibadetinizi kabul eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.

Hac adaylarının ailelerinin de yoğun katılım gösterdiği uğurlama programı edilen dualar eşliğinde son bularak kafile kutsal topraklara uğurlandı. Haber Merkezi