Konya’nın Kulu ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışmasının ardından gerçekleşen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Ankara karayolu Kömüşini Mahallesi kavşağında gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, C.Y. idaresindeki 33 ÇİÇEK 004 plakalı yolcu otobüsü, kavşaktan çıkış yapan R.S. yönetimindeki 42 APE 467 plakalı Hyundai marka otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbar etmesinin ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kazada, otomobilde bulunan R.S. ve E.S. yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.