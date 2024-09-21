Kaza, saat 13.30 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Balıkesir Turizm firmasına ait bir Mercedes otobüsü, yoğun yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Olayın hemen ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlardan 7 kişi olay yerinde ayakta tedavi edilirken, 3 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının stabilize olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından Antalya-Denizli karayolu tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücülere alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Kazanın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, kazanın nedenine dair incelemelerin sürdüğü belirtildi. Yolcu otobüsünün devrilmesi, yolculuk yapan vatandaşlar arasında panik yaratırken, bölge halkı ve yetkililer kaza nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığını gidermek için seferber oldu.