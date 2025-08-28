Başkan Gözan, sathi kaplama yol yapım çalışmaları kapsamında tüm mahallelerin çamursuz, çukursuz ve konforlu yollara kavuşturulacağını söyledi.

Gözan, “Bu hafta ilçemiz Fatih Mahallesi’nde yol çalışmalarımız devam ediyor. FMT’si ile iki kat asfalt uygulamasıyla daha konforlu yollar yapabilmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Gözan, çalışmaların yıl içinde diğer mahallelerde de tamamlanacağını ifade ederek, “İnşallah bu sene tüm mahallelerimizi sathi kaplama yollarla donatarak daha konforlu ve çamursuz bir Sarıkaya’ya kavuşacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.