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Olay, dün akşam saat 20.00 sularında Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Eski Bağlar mahallesinde gerçekleşti. İddiaya göre Cumhuriyetin 100’üncü yılının kutlamasından dolayı yoğun olan trafiği hızlıca atlatmak isteyen motosiklet sürücüsü, otomobillerin yanlarından geçmek istedi. O esnada yoluna devam eden otomobil sürücüsü, ani bir manevra ile motosiklet sürücüsünü kenara sıkıştırdı. Yaşanan bu duruma sinirlenen motosiklet sürücüsü, iddiaya göre küfür ve hakaretler savurarak yoluna devam etti. Otomobil sürücüsü aracından inip motosiklet sürücüsü ve yol arkadaşına hakaretler savurunca tansiyon iyice gerildi. İki grup arasında karşılıklı küfürler ve hakaretlerin ardından kavga başladı. İddiaya göre çevredeki esnafın birkaçı da otomobil sürücüsünü tanıdığı için kavgaya dâhil oldu. Devam eden tartışmayı gören ve o esnada devriye gezen trafik polisleri olaya müdahale etti. Kavganın bittiği düşünülürken, ortadan kaybolan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı, otomobil sahibini arka Baydemir Sokakta tekrar sıkıştırdı. Daha sonra mahalle esnafının koşarak arka sokağa gittiği görüldü. Kalabalığın gelmesiyle, motosiklet sürücüsü ve arkadaşı koşarak gözlerden kayboldu.