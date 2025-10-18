Yol verme meselesi sebebiyle yaşanan tartışma, trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar sosyal medyada paylaşılırken, polis ekipleri sürücüleri yakalayarak hem idari hem de adli işlem başlattı

İstanbul Esenyurt’ta yol verme meselesinden kaynaklı gerçekleşen tartışma, hem sürücüleri hem de trafikteki diğer vatandaşları tehlikeye attı. Yaşanan olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle de gündeme geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, yol verme nedeniyle bir araç sürücüsü ile bir motosiklet sürücü arasında tartışma çıktığı belirlendi.

Esenyurt Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yaşanan tartışmada, araç kaputu üzerine çıkan motosiklet sürücüsü kadın şahsın, hareket halindeki aracın kaputu üzerinde bir zamanda kaldığı belirlendi. Araç sürücüsü T.K. isimli şahıs ile motosiklet sürücüsü R.A. isimli kadın şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Araç ve motosiklet sürücüsüne ‘yayaların trafiği tehlikeye düşürecek şekilde yaya yolunda bulunması’, ‘taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak’, ve ‘saygısızca araç kullanmak’ maddelerinden idari para cezası uygulandı. Şahıslar hakkında, ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ ve ‘taksirle yaralama’ suçlarından adli işlem de başlatıldı.