Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Bağlar ile Zorgeçit köyleri arasında PKK ile çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş İbrahim Yıldız'ın ismi verilen caddede yol çalışmalarının başladığını dile getiren Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Karacaşar Mahallesinin yol sorunu için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Çalışmalar hakkında bir açıklamada bulunan Başkan Yılmaz, “Her köşesinde çocukluğumuzun izlerini taşıyan, tozu ve toprağıyla geçmişin hatıralarını içinde barındıran ilçemizin en eski mahallelerinden Karacaşar Mahallemizin yıllardır hasretle beklediği yol sorununu hamd olsun çözüyoruz. Şehidimiz İbrahim Yıldız'ın ismini verdiğimiz caddemizden başlayan yol çalışmamızı mutlu gözlerle ve hayır dualarıyla takip eden mahalle sakinlerimizin gözlerindeki mutluluk, uzun mesailerin ve zor bir sürecin ardından başlatılan yol çalışmalarımız için vermiş olduğumuz emeklerimizin boşa gitmediğini göstermiştir. Bu süreçte ilk taşın konulacağı günü sabırla bekleyen tüm mahalle sakinlerimize, mesai arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Melike Aslı Arslan