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Eskişehir’de yol kenarına çektikleri araçtan açtıkları müzik ile cadde ortasında çiftetelli oynayan gençler, renkli görüntüler oluşturdu.

71 Evler Mahallesi Candanel Sokak’ta yol kenarına çektikleri araçtan müzik açan bir grup genç, cadde üzerinde çiftetelli oynadı. Gece saatlerinde trafiğin sakin olmasını fırsat bilerek cadde ortasında çiftetelli oynayan grup, doyasıya eğlendi. İçleri ısıtan eğlenceli anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.