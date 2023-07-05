Başkan Nezih Yalçın, Alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla birlikte Ahisavi Mahallesi Piri Reis Caddesi, Yeni Mahalle ve İbrahimağa Mahallesi Prof.Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, Seyrantepe Mahallesi TOKİ Yolu, İstanbulluoğlu Mahallesi Atatürk Caddesinde asfalt serimini tamamlayarak vatandaşları hizmetine sunulan caddelere trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yol çizgi çalışmalarının bittiğini açıkladı.

Yalçın yaptığı açıklamada; “Çalışma yapılan bölgeler artık daha konforlu, yenilenmiş alt yapısıyla daha sağlam, ulaşım açısında daha güvenli bir hale gelmiştir. Yaya geçitleri ve Ahisavi Mahallesi Atatürk Caddesi çizgi çalışmalarımızı da kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Akdağmadeni bizim evimiz. Evinizi düzenli tutmak adına yenilenen yollarımızda trafik güvenliğini sağlamak için vatandaşlarımızın araçlarını belirlediğimiz araç park yerlerine park etmeleri, araç parkı olmayan noktalara araçlarını bırakmamalarını ve azami hız sınırına dikkat etmelerini önemle rica ediyoruz. Akdağmadeni'ne pırıl pırıl cadde ve sokaklar kazandırmaya, ulaşım kalitesini arttırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Yasin Nazım Kayhan